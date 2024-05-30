В Ташобласти выявили крупную партию синтетических наркотиков из Кыргызстана почти на 5 миллиардов сумов

По данным пресс-службы ГУВД Ташобласти, при проведении акции «Черный наркотик 2024» сотрудники органов внутренних дел обратили внимание на подозрительного 33-летнего гражданина. Они проверили перевозимый им редуктор и обнаружили в нем 6 килограммов синтетического наркотика, расфасованного в 12 пакетов. Предварительно, стоимость всей партии наркотика эксперты оценили в 4,8 миллиарда сумов.
При обыске дома задержанного правоохранители нашли также оборудование для переработки, упаковки и распространения «синтетики».
Установлено, что наркотики доставлены из Кыргызстана через Ферганскую долину, координация поставки велась через Telegram-бот. В настоящее время проводится операция по установлению источника этих синтетических наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта). Ведется следствие.