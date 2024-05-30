В Ташобласти выявили крупную партию синтетических наркотиков из Кыргызстана почти на 5 миллиардов сумов

По данным пресс-службы ГУВД Ташобласти, при проведении акции «Черный наркотик 2024» сотрудники органов внутренних дел обратили внимание на подозрительного 33-летнего гражданина. Они проверили перевозимый им редуктор и обнаружили в нем 6 килограммов синтетического наркотика, расфасованного в 12 пакетов. Предварительно, стоимость всей партии наркотика эксперты оценили в 4,8 миллиарда сумов.