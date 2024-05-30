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В Ташобласти выявили крупную партию синтетических наркотиков из Кыргызстана почти на 5 миллиардов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе проведенных рейдов в Бостанлыкском районе Ташкентской области правоохранители обнаружили крупную партию синтетических наркотиков стоимостью почти 5 миллиардов сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы ГУВД Ташобласти, при проведении акции «Черный наркотик 2024» сотрудники органов внутренних дел обратили внимание на подозрительного 33-летнего гражданина. Они проверили перевозимый им редуктор и обнаружили в нем 6 килограммов синтетического наркотика, расфасованного в 12 пакетов. Предварительно, стоимость всей партии наркотика эксперты оценили в 4,8 миллиарда сумов.

При обыске дома задержанного правоохранители нашли также оборудование для переработки, упаковки и распространения «синтетики».

Установлено, что наркотики доставлены из Кыргызстана через Ферганскую долину, координация поставки велась через Telegram-бот. В настоящее время проводится операция по установлению источника этих синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта). Ведется следствие.