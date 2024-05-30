Жительница Башкирии украла банковскую карту и потратила почти полмиллиона рублей.

В Бирском районе в полицию поступило заявление от местной жительницы, 1961 года рождения, о том, что у нее похитили банковскую карту. Некоторое время с карты снимали деньги и оплачивали различные покупки. Злоумышленник похитил почти 400 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «кража». Они установили подозреваемую — 30-летнюю женщину, которая призналась в преступлении. В отношении местной жительницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.