В МЧС рассказали о пожаре в ТЦ «55»

Причиной пожара в торговом центре «55» на улице Горького в Калининграде стала батарея от электрического велосипеда. Из здания эвакуировали 68 человек, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
«На первом этаже в магазине по продаже и обслуживанию электросамокатов горела литий-ионная батарея и стеллаж на площади 2 квадратных метра, пожар удалось потушить на ранней стадии при помощи огнетушителя», — прокомментировали в МЧС.
В ликвидации пожара участвовали 8 человек, задействовано 2 единицы техники.