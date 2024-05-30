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В МЧС рассказали о пожаре в ТЦ «55»

Из здания эвакуировали посетителей и работников магазинов.

Источник: МЧС РФ

Причиной пожара в торговом центре «55» на улице Горького в Калининграде стала батарея от электрического велосипеда. Из здания эвакуировали 68 человек, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

«На первом этаже в магазине по продаже и обслуживанию электросамокатов горела литий-ионная батарея и стеллаж на площади 2 квадратных метра, пожар удалось потушить на ранней стадии при помощи огнетушителя», — прокомментировали в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 8 человек, задействовано 2 единицы техники.

МЧС