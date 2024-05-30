Телефонные мошенники воруют деньги участников СВО

Преступники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что за нарушение дисциплины или обязанностей военнослужащему грозит большой штраф: с его счета спишут единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. Для убедительности аферисты направляют в мессенджер поддельные выписки из документов Минобороны России. А дальше — уже известная схема: чтобы якобы избежать списания денег, военнослужащему или его родным предлагают отправить все деньги на «безопасный» счет. После того как жертва производит перевод, мошенники исчезают вместе с деньгами.
«При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Никаких “безопасных”, “специальных” или “резервных” счетов не существует. Если вам пришло подозрительное сообщение, не реагируйте на него. По любым вопросам, связанным с деньгами, самостоятельно обратитесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты», — напоминает правила кибербезопасности начальник отдела безопасности отделения Банка России по Оренбургской области Ильдар Янгиров.