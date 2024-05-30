Телефонные мошенники воруют деньги участников СВО

Преступники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что за нарушение дисциплины или обязанностей военнослужащему грозит большой штраф: с его счета спишут единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. Для убедительности аферисты направляют в мессенджер поддельные выписки из документов Минобороны России. А дальше — уже известная схема: чтобы якобы избежать списания денег, военнослужащему или его родным предлагают отправить все деньги на «безопасный» счет. После того как жертва производит перевод, мошенники исчезают вместе с деньгами.