Израиль впервые за 19 лет взял под контроль Филадельфийский коридор

Израильские войска ушли оттуда в 2005 году, было заключено Филадельфийское соглашение с Египтом, по которому Каир смог разместить вдоль коридора 750 пограничников со своей стороны. Палестинская сторона контролировалась Палестинской автономией до прихода к власти ХАМАС в 2007 году. Пограничный пункт Рафах (через него после начала войны Израиля с ХАМАС эвакуировались жители сектора Газа и доставлялась гуманитарная помощь) совместно контролировали Египет и палестинская администрация.