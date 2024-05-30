Угрозу воздушной тревоги отменили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
«Опасности для жителей Новороссийска нет!» — отметил мэр Новороссийска.
Глава города призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в официальных источниках.
Напомним, угрозу воздушной тревоги объявили в Новороссийске утром 30 мая. Атаки на город не происходило. Но для безопасности жителей попросили не подходить к окнам, укрыться в цоколе или подземном переходе.