Дело волжанки, залившей зеленкой урну на выборах президента, передали в суд

Мужчина сразу заявил, что готов заплатить 30 тысяч рублей за услугу. Потому волжанка и согласилась. Правда, не уточнил, как, когда и на какой счет придут средства. Но это ее не смутило. Добравшись до участка, Аманбаева плеснула зеленку в урну.