Дело волжанки, залившей зеленкой урну на выборах президента, передали в суд

Жительница Волжского, собиравшаяся заработать на выборах главы государства, проходивших в марте, жестоко просчиталась. Денег от «заказчика» она не получила, зато вот-вот окажется на скамье подсудимых. Дело уже передали в городской суд.
Айнуре Аманбаевой 15 марта позвонил неизвестный и предложил отправиться на избирательный участок, прихватив с собой зеленку. Они общались все время, пока женщина находилась в пути.
Мужчина сразу заявил, что готов заплатить 30 тысяч рублей за услугу. Потому волжанка и согласилась. Правда, не уточнил, как, когда и на какой счет придут средства. Но это ее не смутило. Добравшись до участка, Аманбаева плеснула зеленку в урну.
Бюллетени остались читаемыми, сорвать выборы не удалось. Волжанке же инкриминируют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Ранее суд оштрафовал волгоградку, взорвавшую на избирательном участке дымовую шашку.