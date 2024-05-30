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Дело волжанки, залившей зеленкой урну на выборах президента, передали в суд

Испортить избирательные бюллетени женщине предложил по телефону неизвестный, пообещав ей за услугу 30 тысяч рублей.

Жительница Волжского, собиравшаяся заработать на выборах главы государства, проходивших в марте, жестоко просчиталась. Денег от «заказчика» она не получила, зато вот-вот окажется на скамье подсудимых. Дело уже передали в городской суд.

Айнуре Аманбаевой 15 марта позвонил неизвестный и предложил отправиться на избирательный участок, прихватив с собой зеленку. Они общались все время, пока женщина находилась в пути.

Мужчина сразу заявил, что готов заплатить 30 тысяч рублей за услугу. Потому волжанка и согласилась. Правда, не уточнил, как, когда и на какой счет придут средства. Но это ее не смутило. Добравшись до участка, Аманбаева плеснула зеленку в урну.

Бюллетени остались читаемыми, сорвать выборы не удалось. Волжанке же инкриминируют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Ранее суд оштрафовал волгоградку, взорвавшую на избирательном участке дымовую шашку.