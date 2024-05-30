Из-за сильного ветра в Красноярском крае 9 тыс. человек остались без света

«Прокуратура даст оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийной ситуации, содержанию объектов электросетевого хозяйства. При наличии оснований в отношении сетевой организации будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос о перерасчёте гражданам платежей за временное ограничение электрической энергии остается на контроле», — сообщили в прокуратуре.