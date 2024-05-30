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Из-за сильного ветра в Красноярском крае 9 тыс. человек остались без света

Электроэнергию отключили в 22 населенных пунктах региона.

Источник: Прокуратура Красноярского края

22 населенных пункта в Красноярском крае остались без света после сильного ветра накануне, 29 мая. Об этом сообщили в прокуратуре.

Электроэнергия пропала в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Всего без света остались больше 9 тысяч человек.

Ветер не просто обрывал провода, из-за сильных порывов попадали опоры электропередачи. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Прокуратура даст оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийной ситуации, содержанию объектов электросетевого хозяйства. При наличии оснований в отношении сетевой организации будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос о перерасчёте гражданам платежей за временное ограничение электрической энергии остается на контроле», — сообщили в прокуратуре.

Добавим, что в МЧС предупреждали, что в регионе возможен сильный ветер с порывами до 25 м/с.

ЖКХ