В Челябинске агрессивный наркоман напал на продавцов в «пивнушке»

В Челябинске агрессивный наркоман напал на продавцов в пивном магазине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел на улице Кирова. «Варягам» пришлось заковать буйного мужчину в наручники, чтобы никто не пострадал.
«Внешний вид и поведение задержанного явно указывали на то, что он находится под воздействием наркотических веществ, внятно объяснить свое поведение он был не в состоянии. При себе у хулигана имелось неустановленное приспособление», — рассказали сотрудники «Варяг».
Правонарушитель был передан сотрудникам полиции.