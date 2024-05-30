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В Челябинске агрессивный наркоман напал на продавцов в «пивнушке»

Правонарушитель был передан сотрудникам полиции.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске агрессивный наркоман напал на продавцов в пивном магазине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел на улице Кирова. «Варягам» пришлось заковать буйного мужчину в наручники, чтобы никто не пострадал.

«Внешний вид и поведение задержанного явно указывали на то, что он находится под воздействием наркотических веществ, внятно объяснить свое поведение он был не в состоянии. При себе у хулигана имелось неустановленное приспособление», — рассказали сотрудники «Варяг».

Правонарушитель был передан сотрудникам полиции.