ФСБ предотвратила серию терактов на объектах ж/д в Крыму

«Для осуществления терактов главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Агенты украинской разведки собирали информацию о расположении и передвижениях Вооруженных сил (ВС) России, размещении средств противовоздушной обороны (ПВО) и объектов топливно-энергетического комплекса, а также о том, как организована охрана и оборона Крымского моста. Помимо этого фигуранты сформировали схроны со взрывными устройствами и организовывали их перевозку.
Преступной группой управлял россиянин 1970 года рождения, который погиб при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), когда боеприпас извлекали из схрона. Остальные подозреваемые задержаны и признали свою вину, сотрудничают со следствием.
Сотрудники ФСБ провели обыски в местах проживания фигурантов и нашли четыре СВУ, каждое из которых весит около 1 кг. Также были обнаружены автомат AК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, различные патроны и детали оружия. Кроме того, силовики нашли и средства связи, подтверждающие контакты задержанных с украинской разведкой.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту») и ч. З ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Также ФСБ поделилась кадрами, на которых показаны задержание подозреваемых и обыски у них.
Ранее, 16 мая, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о предотвращении в регионе теракта на железной дороге, который готовили молодой человек и его сожительница, завербованные украинской разведкой. Их задержали во время попытки совершить преступление.