ФСБ предотвратила серию терактов на объектах ж/д в Крыму

Сотрудники ФСБ провели обыски в местах проживания фигурантов и нашли четыре СВУ, каждое из которых весит около 1 кг. Также были обнаружены автомат AК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, различные патроны и детали оружия. Кроме того, силовики нашли и средства связи, подтверждающие контакты задержанных с украинской разведкой.