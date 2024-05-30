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ФСБ предотвратила серию терактов на объектах ж/д в Крыму

В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах, которую готовили местные жители. Об этом 30 мая сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Для осуществления терактов главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подозреваемые планировали теракты в различных районах Крыма. Эта серия должна была парализовать железнодорожное движение, в том числе и для поездов военного назначения.

Агенты украинской разведки собирали информацию о расположении и передвижениях Вооруженных сил (ВС) России, размещении средств противовоздушной обороны (ПВО) и объектов топливно-энергетического комплекса, а также о том, как организована охрана и оборона Крымского моста. Помимо этого фигуранты сформировали схроны со взрывными устройствами и организовывали их перевозку.

Преступной группой управлял россиянин 1970 года рождения, который погиб при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), когда боеприпас извлекали из схрона. Остальные подозреваемые задержаны и признали свою вину, сотрудничают со следствием.

Сотрудники ФСБ провели обыски в местах проживания фигурантов и нашли четыре СВУ, каждое из которых весит около 1 кг. Также были обнаружены автомат AК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, различные патроны и детали оружия. Кроме того, силовики нашли и средства связи, подтверждающие контакты задержанных с украинской разведкой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту») и ч. З ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Также ФСБ поделилась кадрами, на которых показаны задержание подозреваемых и обыски у них.

Ранее, 16 мая, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о предотвращении в регионе теракта на железной дороге, который готовили молодой человек и его сожительница, завербованные украинской разведкой. Их задержали во время попытки совершить преступление.

ФСБ