Под Новосибирском подростку, надругавшемуся над ребенком, устроили самосуд

В поселке Горный Новосибирской области 12-летнего школьника, которого обвиняют в насилии над второклассником, заставили извиниться на камеру. Видеозапись оказалась в распоряжении редакции АиФ-Новосибирск.
На кадрах видно, как мальчик сидит в углу подъезда и просит группу подростков остановиться, на что один из парней пинает его и говорит: «Слышь, малой, во втором классе был». Во время всего видео школьник кричал и просил его не бить.
Как рассказал журналисту местная жительница Горного, после надругательства над мальчиком, подростки постарше решили устроить самосуд 12-летнему Андрею (имя изменено).
«Теперь мать Андрея написала заявление и сказала, что ее ребенок в принципе ни в чем не виноват. И заявила, что это не было изнасилованием, а он сам этот способ выбрал», — поделилась женщина.
Напомним, 24 мая появилась информация о том, что 12-летние школьники затащили ученика второго класса в лес, приставили к горлу нож и поставили перед выбором: драка или жестокое надругательство. Сейчас делом занимаются следователи, однако подозреваемых почти сразу отпустили в силу возраста.