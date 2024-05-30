В Красноярске директора «КрасЗападСибСтрой» осудили за обман 198 дольщиков

30 мая директор компании «КрасЗападСибСтрой» получил три года и шесть месяцев колонии общего режима за обман 198 дольщиков на 750 миллионов рублей. Напомним, с апреля 2012 по сентябрь 2018 года под его руководством в жилом районе Бугач строились три многоквартирных дома.
В это время мужчина активно пользовался своими полномочиями вопреки интересам организации. Он провернул несколько невыгодных сделок, на которые и спустил деньги людей.
— При строительстве домов он заключил договоры участия в долевом строительстве с компаниями «Алмаз» и «Альфа» по цене объектов значительно ниже их проектной и рыночной стоимости не менее чем на 98 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Однако и это еще не все. Деньгами дольщиков директор рассчитывался за другие долги — на это ушло 300 миллионов рублей. Кроме этого, часть средств он потратил на личные нужды. В итоге строительство жилых домов прекращено в 2016 году. Компания «КрасЗападСибСтрой» обанкротилась.
Руководителя осудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ущерб пострадавшим полностью возместил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Красноярского края.