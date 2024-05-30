В Красноярске директора «КрасЗападСибСтрой» осудили за обман 198 дольщиков

Однако и это еще не все. Деньгами дольщиков директор рассчитывался за другие долги — на это ушло 300 миллионов рублей. Кроме этого, часть средств он потратил на личные нужды. В итоге строительство жилых домов прекращено в 2016 году. Компания «КрасЗападСибСтрой» обанкротилась.