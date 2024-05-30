В Березовском простились с 24-летним бойцом СВО

— По рассказам мамы Ларисы Андреевны Иван с детства мечтал о карьере военного, но по состоянию здоровья на срочную службу его не взяли. Жизненный путь, к глубокому сожалению, его был коротким и далеко не простым, преподнося уроки, за которые Ивану пришлось нести ответственность, — рассказал глава Березовского.