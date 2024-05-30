В Березовском простились с 24-летним бойцом СВО

В Березовском простились с 24-летним уральцем, погибшим в зоне спецоперации. Иван Цынгалиди скончался при выполнении боевых действий в населенном пункте Красногоровка в ДНР. Об этом сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Свердловчанин родился в Березовском. В 2017 году он окончил школу. Педагоги вспоминают его доброжелательным, рассудительным и трудолюбивым парнем.
— По рассказам мамы Ларисы Андреевны Иван с детства мечтал о карьере военного, но по состоянию здоровья на срочную службу его не взяли. Жизненный путь, к глубокому сожалению, его был коротким и далеко не простым, преподнося уроки, за которые Ивану пришлось нести ответственность, — рассказал глава Березовского.
Как появилась возможность, уралец отправился в зону СВО. Молодой человек подписал контракт. Сослуживцы отзываются об Иване как о смелом и способном товарище.
Прощание с героем прошло 30 мая. Его захоронили в почетном секторе Северного кладбища.