На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани.
В четверг в Минобороны России проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.
«Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет.
Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.