На станции Татарская в Новосибирской области сошёл с рельсов грузовой вагон

На станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области произошел сход одного вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.
Инцидент произошёл в среду, 29 мая в 17:20 при проведении маневровых работ на путях. Как сообщается, вагон был загружен зерном. К месту схода был направлен восстановительный поезд.
В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура повреждений не получила. На движении поездов по Транссибу инцидент не сказался.
По данному факту Барабинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по части исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что прокуратура Новосибирска проверит обстоятельства схода двух трамваев с рельсов.