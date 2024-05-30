СУ СКР Пермского края устанавливают обстоятельства избиения девочки в Перми

Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Александра Митькина в комментариях под публикацией о происшествии. Речь идёт об инциденте, который произошёл в Перми 27 мая. В пермских телеграм-каналах появились сообщения о том, что в районе Загарья на девочку-подростка напал неизвестный молодой человек. В публикациях было сказано, что конфликт между мужчиной и ребёнком возник из-за внешнего вида девочки. В результате молодой человек ударил девочку.