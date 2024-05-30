СУ СКР Пермского края устанавливают обстоятельства избиения девочки в Перми

Обстоятельства избиения девочки-подростка в Перми устанавливаются СУ СКР по Пермскому краю.
Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Александра Митькина в комментариях под публикацией о происшествии. Речь идёт об инциденте, который произошёл в Перми 27 мая. В пермских телеграм-каналах появились сообщения о том, что в районе Загарья на девочку-подростка напал неизвестный молодой человек. В публикациях было сказано, что конфликт между мужчиной и ребёнком возник из-за внешнего вида девочки. В результате молодой человек ударил девочку.
В комментариях к публикации о происшествии взволнованные жители Перми обратились за разъяснением ситуации к СУ СКР Пермского края. Как сообщила пресс-секретарь ведомства, следственному комитету известно о случившемся.
«Сотрудникам СУ СК России по Пермскому краю известно о данном инциденте, следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-секретарь ведомства.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным автора публикации, молодой человек ударил девочку в область солнечного сплетения и живот. Сообщалось, что после этого подросток потеряла сознание.