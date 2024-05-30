Нырнул с мостика: под Волгоградом в реке утонул 17-летний школьник

Накануне, 29 мая, в Быковском районе утонул 17-летний школьник. Трагедия произошла в заливе Калиновая балка. Как сообщили сайт volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в обеденное время подросток пришел к водоему, чтобы искупаться. На берегу находился рыбак, который не умел плавать. На глазах у мужчины юноша прыгнул с мостика в речку и стал уходить под воду. Наблюдавший за происходящим мужчина не смог ему помочь.