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ПВО за ночь уничтожила шестнадцать воздушных целей вблизи Крыма

ВС России сбили 8 ракет и 8 БПЛА.

Ночью средства ПВО сбили восемь ракет «ATACMS» над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ночь на четверг, 30 мая российские средства ПВО сбили восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» над акваторией Азовского моря. Кроме того, у берегов Крыма было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над Черным морем, отметили в ведомстве.

Этой же ночью российские военные успешно ликвидировали в Черном море два безэкипажных надводных дрона, двигавшихся в сторону полуострова, заключили в Минобороны.