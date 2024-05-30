ПВО за ночь уничтожила шестнадцать воздушных целей вблизи Крыма

Ночью средства ПВО сбили восемь ракет «ATACMS» над Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ночь на четверг, 30 мая российские средства ПВО сбили восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» над акваторией Азовского моря. Кроме того, у берегов Крыма было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над Черным морем, отметили в ведомстве.
Этой же ночью российские военные успешно ликвидировали в Черном море два безэкипажных надводных дрона, двигавшихся в сторону полуострова, заключили в Минобороны.