ПВО за ночь уничтожила шестнадцать воздушных целей вблизи Крыма

В ночь на четверг, 30 мая российские средства ПВО сбили восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» над акваторией Азовского моря. Кроме того, у берегов Крыма было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над Черным морем, отметили в ведомстве.