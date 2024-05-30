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В Казани подростки-зацеперы катались на трамвае

Они бросали камни и кроссовки вслед трамваю.

В Казани подростки-зацеперы катались на трамвае. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео, как подростки бегали по трамвайным путям и пытались залезть на движущийся трамвай. Они бросали камни и кроссовки вслед трамваю.

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что за «зацепинг» предусматривается административная и уголовная ответственность. Штраф — до 4 тыс. рублей, лишение свободы — до 2 лет. За действия несовершеннолетних детей несут ответственность их родители.

Ранее в Казани мужчина пытался изнасиловать малолетнего друга своего племянника.