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В Воронеже «Нива» чуть не утонула у дамбы, ее спасли кусты

В Воронеже «Нива» чуть не утонула в водохранилище, но водителю повезло — автомобиль зацепился за кусты и деревья.

Видео появилось в сетях накануне вечером, на нем видно, что это инцидент произошел в темное время суток, но дата не уточняется.

Также очевидцы рассказывают, что произошедшее было снято у въезда на дамбу.

Напомним, что в прошлом году в Воронеже произошло еще одно подобное происшествие — 15 марта «Нива» угодила в затопленный овраг и погрузилась на глубину 2 метра. Могла бы случиться трагедия, ведь в машине находились трое мужчин. Но им повезло, они успели выскочить из авто и забраться на растущее в овраге дерево. Мужчина с дерева эвакуировали спасатели.