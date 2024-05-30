В Воронеже «Нива» чуть не утонула у дамбы, ее спасли кусты

Напомним, что в прошлом году в Воронеже произошло еще одно подобное происшествие — 15 марта «Нива» угодила в затопленный овраг и погрузилась на глубину 2 метра. Могла бы случиться трагедия, ведь в машине находились трое мужчин. Но им повезло, они успели выскочить из авто и забраться на растущее в овраге дерево. Мужчина с дерева эвакуировали спасатели.