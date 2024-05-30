10 лет за надгробия из фотошопа: в Казани вынесли приговор по делу об уводе 40 млн рублей Минобороны

Заметим, что Игорь Скороход признавал лишь вскрытый следствием факт хищения миллионов Минобороны, но уверял — лично он к этому не причастен. Отрицал он и свое участие в истории с назначением военной пенсии Борису Тутаеву, попутно обвиняя военных следователей в попытке сфабриковать доказательства и в отправке в суд нераскрытого дела. Он заявлял — где осели похищенные миллионы силовики так и не установили, при этом ни один из свидетелей обвинения не давал показаний о передаче Скороходу хотя бы копейки из этих средств.