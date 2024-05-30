Сначала нашли тело подростка, потом скончалась мать: женщина и ее сын загадочно умерли друг за другом после вечера в сторожке

В Челябинске загадочно друг за другом умерли девятиклассник и его мать. Сначала в районе ЧМЗ нашли тело парня, а после обнаружили женщину — она была еще жива, но скончалась в больнице. По одной из версий, перед гибелью семья выпивала в сторожке у автопарковки. Но друзья подростка настаивают — он не употреблял алкоголь и занимался спортом.