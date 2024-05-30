Сначала нашли тело подростка, потом скончалась мать: женщина и ее сын загадочно умерли друг за другом после вечера в сторожке

В Челябинске загадочно друг за другом умерли девятиклассник и его мать. Сначала в районе ЧМЗ нашли тело парня, а после обнаружили женщину — она была еще жива, но скончалась в больнице. По одной из версий, перед гибелью семья выпивала в сторожке у автопарковки. Но друзья подростка настаивают — он не употреблял алкоголь и занимался спортом.
Днем 17-летний Денис (имя изменено) выложил фотографию с одноклассниками, повязанными лентой выпускника. «Ну вот и все» подписал снимок парень. Вечером он встретится с мамой, а потом его тело найдут без признаков жизни.
По одной из версий, Денис и Юлия решили вместе отдохнуть. Они устроили посиделки в сторожке у автопарковки. К утру женщина потеряла сознание. Парень решил, что она просто уснула и пошел за чем-то домой. Чуть позже он вернулся и рухнул на землю рядом со сторожкой.
Прохожие увидели парня и вызвали скорую помощь. Но Денис уже был мертв. Медики забрали его мать и попытались спасти, но женщина умерла буквально на их руках.
— Вскрытие еще не проводилось. Причины смерти не ясны. Но это точно не криминал и не суицид, — рассказал КП-Челябинск источник.
Друзья Дениса уверены, что в истории все не так просто. Подростки настаивают, что парень не пил, занимался на турниках. Впрочем, в соцсетях нетрудно найти фото, где Денис позирует с бутылочкой пенного.
— Вроде бы живой, но убитый, — статус Дениса ВКонтакте.
В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области сообщают, что по инциденту проходит проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.