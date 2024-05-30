ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО около 08.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
«Тридцатого мая 2024 года около 8.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.