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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем

Минобороны: сбит еще один украинский БПЛА над территорией Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО около 08.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.

«Тридцатого мая 2024 года около 8.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.