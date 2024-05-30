Планировался ракетный удар по поезду: задержанные за теракт в Крыму рассказали о замыслах Киева

После взрыва на железнодорожных путях киевский режим планировал нанести ракетный удар по поезду в Крыму. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные.
Один из них рассказал, что получил от куратора координаты места, где должна быть заложена взрывчатка. Согласно замыслу, далее поезда должны были остановиться.
«И после будет нанесен ракетный удар», — рассказал задержанный о замысле украинских спецслужб.
Планировалось, что взрывы на железной дороге прогремят в нескольких местах.
Напомним, в Крыму были задержаны четыре местных жителя, которые готовили теракты на железной дороге. Они планировали совершить эти преступления по указанию военной разведки Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ предотвратила ряд терактов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры.