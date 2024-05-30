Планировался ракетный удар по поезду: задержанные за теракт в Крыму рассказали о замыслах Киева

Напомним, в Крыму были задержаны четыре местных жителя, которые готовили теракты на железной дороге. Они планировали совершить эти преступления по указанию военной разведки Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ предотвратила ряд терактов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры.