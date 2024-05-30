Сын избил 86-летнего отца в Жамбылской области

«В свою очередь подсудимый, признав свою вину полностью, указал, что в ходе ссоры в гневе, не сумев совладеть с собой, поднял руку на отца. Выразив сожаление о содеянном, просил прекратить производство по делу в связи с примирением с потерпевшим», — отметили в суде.