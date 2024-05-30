Сын избил 86-летнего отца в Жамбылской области

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1−1 ст.73−1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) в отношении местного жителя рассмотрел Мойынкумский районный суд.
«В марте 2024 года в ночное время правонарушитель, высказав нецензурные слова в адрес пожилого 86-летнего отца, избил его, умышленно причинил небольшой вред его здоровью, тем самым совершил противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», — установил суд.
В суде потерпевший, подтвердив указанные факты, просил прекратить дело, так как они помирились путем заключения медиации.
«В свою очередь подсудимый, признав свою вину полностью, указал, что в ходе ссоры в гневе, не сумев совладеть с собой, поднял руку на отца. Выразив сожаление о содеянном, просил прекратить производство по делу в связи с примирением с потерпевшим», — отметили в суде.
Согласно ст. 64 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.73−1 Кодекса, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению за примирением его с лицом, совершившим административное правонарушение.
Примирение осуществляется на основе письменного соглашения, подписанного потерпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение. В итоге постановлением суда производство по делу было прекращено. Само постановление пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1−1 ст.73−1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влечет предупреждение или административный арест на 15 суток.