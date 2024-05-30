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Силовики задержали россиян, готовивших теракт на Крымском мосту

Силовики задержали россиян, готовивших теракт на Крымском мосту, сообщает RT со ссылкой на ФСБ.

Источник: Reuters

Четверо жителей Крыма готовили серию терактов на железной дороге по указанию военной разведки Украины.

Один диверсант погиб, подорвавшись во время извлечения взрывного устройства из схрона. В ФСБ уточнили, что задержанные собирались парализовать движение поездов. Кроме того, они передавали Киеву информацию об объектах ПВО и организации обороны Крымского моста.

Напомним, завербованный СБУ россиянин готовил покушение на главу Крыма. Как сообщили в ФСБ, задержан россиянин 1988 года рождения. Он был завербован сотрудниками СБУ и обучился на территории Украины минно-взрывному делу.

Мы писали, теракт в Армавире готовили сотрудники госорганов Украины. Установлено, что арестованный уроженец Мелитополя действовал в составе организованной группы и приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски, 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт. Все это он при помощи шприца ввел в напитки и торт и 20 октября доставил в ресторан, где проходил праздник с участием выпускников армавирского военного авиационного училища.