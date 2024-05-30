Силовики задержали россиян, готовивших теракт на Крымском мосту

Четверо жителей Крыма готовили серию терактов на железной дороге по указанию военной разведки Украины.
Один диверсант погиб, подорвавшись во время извлечения взрывного устройства из схрона. В ФСБ уточнили, что задержанные собирались парализовать движение поездов. Кроме того, они передавали Киеву информацию об объектах ПВО и организации обороны Крымского моста.
Напомним, завербованный СБУ россиянин готовил покушение на главу Крыма. Как сообщили в ФСБ, задержан россиянин 1988 года рождения. Он был завербован сотрудниками СБУ и обучился на территории Украины минно-взрывному делу.
Мы писали, теракт в Армавире готовили сотрудники госорганов Украины. Установлено, что арестованный уроженец Мелитополя действовал в составе организованной группы и приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски, 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт. Все это он при помощи шприца ввел в напитки и торт и 20 октября доставил в ресторан, где проходил праздник с участием выпускников армавирского военного авиационного училища.