Силовики задержали россиян, готовивших теракт на Крымском мосту

Мы писали, теракт в Армавире готовили сотрудники госорганов Украины. Установлено, что арестованный уроженец Мелитополя действовал в составе организованной группы и приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски, 40 бутылок с этикетками коньяка, а также торт. Все это он при помощи шприца ввел в напитки и торт и 20 октября доставил в ресторан, где проходил праздник с участием выпускников армавирского военного авиационного училища.