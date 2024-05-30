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В Ангарске задержали фальшивомонетчика

Фальшивомонетчика с пачкой пятитысячных задержала полиция в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Купюру достоинством пять тысяч рублей со следами подделки нашли при инвентаризации в одном из магазинов Ангарска. В ходе розыска была установлена личность мужчины, расплатившегося подделкой. Им оказался 32-летний местный житель.

Мужчина был задержан, когда попытался расплатиться поддельной пятитысячной с водителем такси. В ходе обыска у него нашли ещё 42 купюры такого же достоинства с одним и тем же серийным номером БЯ 9197594.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили на два месяца под стражу. Выясняют происхождение фальшивок.