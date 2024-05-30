Смерть спасателя в Кульсары: стали известны подробности

Ракым Бейбарыс родился в 2001 году в городе Атырау. Работал в органах гражданской защиты с 2021 года. За это короткое время он принял участие в нескольких крупных, сложных пожарах, приложил все усилия для спасения, защиты жизни, имущества, а также получил благодарность от народа.

У Бейбарса остались родители, братья, сестры и супруга.