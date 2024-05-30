15-летний школьник на мотоцикле влетел в BMW на трассе под Петербургом

Вечером 29 мая на 68-м километре дороги «Ушаково-Гравийное» столкнулись мотоцикл и иномарка. В результате этой дорожной аварии пострадал несовершеннолетний, который управлял двухколесным транспортом. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 15-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мотоциклом «Мотолэнд» без государственных номеров, ехал от Советской улицы в сторону Вокзальной улицы. Затем, чтобы совершить обгон, он выехал на полосу встречного движения там, где этот маневр запрещен. Это привело к тому, что он столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении BMW, за рулем которого сидел 53-летний мужчина, — уточнили в полиции.
После аварии помощь медиков потребовалась ученику восьмого класса. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Его транспорт отправили на спецстоянку. Полиция начала проверку.