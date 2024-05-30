15-летний школьник на мотоцикле влетел в BMW на трассе под Петербургом

— 15-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мотоциклом «Мотолэнд» без государственных номеров, ехал от Советской улицы в сторону Вокзальной улицы. Затем, чтобы совершить обгон, он выехал на полосу встречного движения там, где этот маневр запрещен. Это привело к тому, что он столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении BMW, за рулем которого сидел 53-летний мужчина, — уточнили в полиции.