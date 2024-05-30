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Челябинец пойдет под суд за продажу плюшевой игрушки со скрытой камерой

Жителя Челябинска будут судить за продажу «жучков» и скрытых камер.

Источник: Комсомольская правда

В суд передали уголовное дело челябинца, которого обвиняют в незаконном обороте шпионских устройств.

37-летний мужчина заказал через интернет из Китая целый набор видеокамер и «жучков», замаскированных под бытовые мелочи — флэшки, автомобильные брелоки, зарядные устройства, зажигалку, авторучку, наручные часы и плюшевую игрушку. Все это мужчина перепродал, но уже по повышенной цене.

Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, бизнес мужчины был незаконным, поскольку свободная продажа технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в России запрещена.