Челябинец пойдет под суд за продажу плюшевой игрушки со скрытой камерой

В суд передали уголовное дело челябинца, которого обвиняют в незаконном обороте шпионских устройств.
37-летний мужчина заказал через интернет из Китая целый набор видеокамер и «жучков», замаскированных под бытовые мелочи — флэшки, автомобильные брелоки, зарядные устройства, зажигалку, авторучку, наручные часы и плюшевую игрушку. Все это мужчина перепродал, но уже по повышенной цене.
Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, бизнес мужчины был незаконным, поскольку свободная продажа технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в России запрещена.