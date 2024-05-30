Челябинец пойдет под суд за продажу плюшевой игрушки со скрытой камерой

37-летний мужчина заказал через интернет из Китая целый набор видеокамер и «жучков», замаскированных под бытовые мелочи — флэшки, автомобильные брелоки, зарядные устройства, зажигалку, авторучку, наручные часы и плюшевую игрушку. Все это мужчина перепродал, но уже по повышенной цене.