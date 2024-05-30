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В Самаре продлен арест певца Шарлота

Кировский районный суд Самары продлил меру пресечения в отношении певца Эдуарда Шарлота. Он остался под стражей. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: Коммерсантъ

«Арест продлили по 23 июля включительно», — уточнила собеседница издания.

Эдуард Шарлот является фигурантом трех уголовных дел. Два из них касаются реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — оскорбления чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Певец заинтересовал силовиков после того, как выложил в сеть видео, на котором разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в виде буквы Z. В другом видео он сжег свой паспорт и заявил о желании уехать в Киев.

На третьем видеоролике Эдуард Шарлот перепел песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и высмеял падение курса российского рубля. В ноябре 2023 года исполнителя задержали, а в декабре арестовали.

Певец неоднократно пытался оспорить решение суда, но безуспешно. Его адвокат подал новую жалобу на арест.