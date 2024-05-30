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Самарцы простились с жестоко убитой 17-летней девушкой

САМАРА, 30 мая, ФедералПресс. В Самаре состоялось прощание с 17-летней девушкой, убитой в ночь на 25 мая с особой жестокостью. Проводить ее в последний путь пришли родственники, друзья, близкие и неравнодушные горожане.

Резонансное преступление произошло в ночь на 25 мая. По версии следствия, подозреваемый Ян Л. был дома у своего брата в Самаре. Он нанес несколько десятков ножевых ранений 17-летней девушке. От этого она скончалась на месте преступления, сообщает ГТРК «Самара».

Молодого человека вскоре задержали. Следственный отдел по Промышленному району Самары возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Санкция по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Во время допроса задержанный сказал, что 83 раза ударил девушку ножом. Также он подтвердил свою причастность к преступлению и во всем признался.

«Я убил ее в квартире брата, убил ножом, я был в состоянии аффекта. Вину признаю и раскаиваюсь, не хотел этого делать и не планировал, и не знаю, как это все получилось, я виноват и раскаиваюсь», — заявил он.

В начале этой недели, 27 мая, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный находится в СИЗО.

Как ранее писал «ФедералПресс», за первые 10 месяцев прошлого года Кировский и Промышленный районы Самары оказались в лидерах по числу совершенных преступлений. Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.