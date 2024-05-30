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Нижегородец отдал лжеброкерам более 3 млн рублей

Мужчине предложили вложить средства, чтобы заработать большую сумму денег.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ковернино отдал лжеброкерам более 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, мужчина нашел в Интернете информацию о дополнительном заработке. Он позвонил по указанному номеру, и сотрудник компании объяснил нижегородцу о крупном доходе путем вложения денежных средств. В результате мужчина перевел мошенникам более 3 млн рублей.

В полиции было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.