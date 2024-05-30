Нижегородец отдал лжеброкерам более 3 млн рублей

По информации ведомства, мужчина нашел в Интернете информацию о дополнительном заработке. Он позвонил по указанному номеру, и сотрудник компании объяснил нижегородцу о крупном доходе путем вложения денежных средств. В результате мужчина перевел мошенникам более 3 млн рублей.