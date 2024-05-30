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Жуткая авария в Приднестровье: 22-летний водитель «БМВ» не справился с управлением — он находится в реанимации

Спасатели извлекли его через переднюю пассажирскую дверь и передали бригаде скорой помощи.

Источник: ГУпЧС

22-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водителя зажало в искорёженном автомобиле. Спасатели извлекли его через переднюю пассажирскую дверь и передали бригаде скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации, сообщает wtfmoldova.