Двоих полицейских из Петербурга отправили в СИЗО по делу о легализации мигрантов

Двоих полицейских из Петербурга отправили в СИЗО на два месяца по делу об организации незаконной миграции. Как установили следователи, они вместе с несколькими людьми создали организованную группу, чтобы за деньги «помогать» иностранцам получать регистрацию в России. За год своей деятельности они легализовали не менее 386 мигрантов, прописав их по 10 адресам в Северной столице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Следствие полагает, что старшие инспекторы ОВМ ОМВД России по Курортному району вместе с подельниками внесли в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранца в место пребывания заведомо недостоверные сведения об адресах регистрации, а также о намерении проживать по месту регистрации, после чего предоставили подготовленные документы в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району, — сообщили в пресс-службе.
Полицейских задержали 28 мая и в тот же день им предъявили обвинение. Под стражей они будут находиться до 27 июля.