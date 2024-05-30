Двоих полицейских из Петербурга отправили в СИЗО по делу о легализации мигрантов

Двоих полицейских из Петербурга отправили в СИЗО на два месяца по делу об организации незаконной миграции. Как установили следователи, они вместе с несколькими людьми создали организованную группу, чтобы за деньги «помогать» иностранцам получать регистрацию в России. За год своей деятельности они легализовали не менее 386 мигрантов, прописав их по 10 адресам в Северной столице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.