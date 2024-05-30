Люди из деревень остались отрезаны от Перми из-за обрушения моста

Произошло ЧП в деревне Голый Мыс в сторону Горшков. Часть моста обрушилась в речку Голомысовку, отрезанными от выезда в Усть-Качку и Пермь остались несколько населенных пунктов.
Местные жители говорят, что мост был в ужасном состоянии. Дорога до Хмелевки как ребристая доска, особенно после дождя.
На официальной странице Усть-Качкинского территориального управления в соцсети сообщается, что проезд транспорта через мост полностью закрыт. Возле моста установили предупреждающие знаки, а место провала огородили. На месте также дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели.
Для жителей деревень Комунна, Зубки, Верх-Речка, Хмелевка, Васильевка и села Новоильинское запустили два автобуса. Один из них ходит от почты в деревне Горшки до моста, а второй — после моста до Васильевки. По промежуточному звену — мосту — люди переходят от одного автобуса ко второму. При этом автобус довозит пассажиров только до населенных пунктов, а до садовых участков жители добираются самостоятельно.
На данный момент администрация округа ждет решения комиссии, которая определит дальнейшее решение проблемы.