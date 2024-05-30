Глава Пермского округа назвал возможные причины обрушения аварийного моста

«Будем обустраивать насыпную дорогу с водопропускными трубами и барьерными ограждениями. Она будет предназначена для проезда автомобилей весом не более 3,5 тонн. К работам уже приступили. Вчера начали расчищать место объезда от зарослей, сегодня строители будут завозить материалы, и начинаем строить объезд. На это нам потребуется 10 дней», — поделился планами работ Владимир Цветов.