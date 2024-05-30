Глава Пермского округа назвал возможные причины обрушения аварийного моста

Глава Пермского округа Владимир Цветов назвал возможные причины обрушения аварийного моста через реку Голомысовку.
Об этом чиновник рассказал в своём телеграм-канале 30 мая. Речь идёт об аварийном мосте в районе Голого Мыса на трассе «Горшки — Новоильинский», который перекрыли для проезда днём 28 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что госавтоинспекция Пермского края ограничила движение из-за аварийного состояния моста.
Как сообщил глава Пермского округа Владимир Цветов, он работал на месте происшествия вместе с коллегами и специалистом по мостам с момента перекрытия. Результатом работы стало решение обустроить временный проезд в обход моста. По данным чиновника, конструкция нуждается в капитальном ремонте.
«Будем обустраивать насыпную дорогу с водопропускными трубами и барьерными ограждениями. Она будет предназначена для проезда автомобилей весом не более 3,5 тонн. К работам уже приступили. Вчера начали расчищать место объезда от зарослей, сегодня строители будут завозить материалы, и начинаем строить объезд. На это нам потребуется 10 дней», — поделился планами работ Владимир Цветов.
Предположительной причиной обрушения моста глава округа назвал большое количество грузовой техники со стройматериалами, которая перемещается по конструкции. По данным главы округа, для сообщения между населёнными пунктами, которые соединял мост организовано движение автобусов. Они будут курсировать ежечасно от моста до деревень Горшки и Васильевки и обратно.
Владимир Цветов отметил, что перемещение по мосту опасно для жизни и призвал местных жителей ходить только по тротуару с правой стороны конструкции. По его словам, для капитального ремонта моста нужны деньги и время, в ближайшее время мост не получится отремонтировать.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что прокуратура начала проверку после перекрытия моста. Надзорный орган планирует дать оценку действиям местных властей по диагностике и обследованию моста.