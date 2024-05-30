В Климовичах мужчина погиб от удара током, коснувшись оголенных проводов

По информации ведомства, трагедия случилась 26 мая 2024 года. Отец и сын (60 и 37 лет) занимались ремонтом поврежденного после пожара дома. Днем 37-летний мужчина выполнял работы на высоте. В какой-то момент он случайно коснулся рукой за оголенный провод, находящийся под напряжением. От полученных травм он умер.