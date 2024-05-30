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В Климовичах мужчина погиб от удара током, коснувшись оголенных проводов

В Климовичах мужчина погиб от удара током при ремонте дома после пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Климовичах мужчина погиб от удара током, коснувшись оголенных проводов. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации ведомства, трагедия случилась 26 мая 2024 года. Отец и сын (60 и 37 лет) занимались ремонтом поврежденного после пожара дома. Днем 37-летний мужчина выполнял работы на высоте. В какой-то момент он случайно коснулся рукой за оголенный провод, находящийся под напряжением. От полученных травм он умер.

Со слов отца погибшего, сын лично отключал электричество и был уверен в том, что проводимые работы при непосредственной близости к оголенным проводам являются безопасными.