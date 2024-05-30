В Минском районе произошло два ДТП с участием мотоциклистов

По предварительной информации, 29 мая около 19.00 в Минском районе 19-летний житель Минского района, управляя мотоциклом на ул. Минской в агрогородке Колодищи, при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем под управлением 32-летнего минчанина. Также было установлено, что водитель мотоцикла совершил обгон на пешеходном переходе. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.
Сегодня утром около 05.30 в Минском районе 27-летний житель Могилевской области, управляя автомобилем на 30 км автодороги М6 Минск-Гродно в направлении Гродно, отвлекся на мобильный телефон, в результате чего совершил наезд на движущийся в попутном направлении мотоцикл под управлением 29-летнего жителя Воложинского района. В результате ДТП получила травмы 26-летняя пассажирка мотоцикла, она доставлена в больницу.
По фактам ДТП проводятся проверки.
Госавтоинспекция Минской области призывает водителей быть внимательными за рулем и не выполнять действий, которые отвлекают от управления транспортным средством.
Не стоит забывать о соблюдении такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения.