В Минском районе произошло два ДТП с участием мотоциклистов

По предварительной информации, 29 мая около 19.00 в Минском районе 19-летний житель Минского района, управляя мотоциклом на ул. Минской в агрогородке Колодищи, при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем под управлением 32-летнего минчанина. Также было установлено, что водитель мотоцикла совершил обгон на пешеходном переходе. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.