В Воронеже каменщик получил тяжелые травмы на стройке, упав в шахту лифта

В Воронеже в строящемся многоквартирном доме 48-летний каменщик упал в лифтовую шахту и получил тяжелые травмы. Многоэтажку, где произошел несчастный случай, строит ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Об этом рассказали в Гострудиспекции региона 30 мая.
Каменщик упал в лифтовую шахту с высоты 18 метров на отметку с высотой 7,5 метров. Он получил травмы. Медики констатировали, что степень их тяжести — тяжелая.
В данный момент устанавливает обстоятельства и причины произошедшего комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Государственной инспекции труда региона.