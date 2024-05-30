В Воронеже каменщик получил тяжелые травмы на стройке, упав в шахту лифта

В Воронеже в строящемся многоквартирном доме 48-летний каменщик упал в лифтовую шахту и получил тяжелые травмы. Многоэтажку, где произошел несчастный случай, строит ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Об этом рассказали в Гострудиспекции региона 30 мая.