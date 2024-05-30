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В Воронеже каменщик получил тяжелые травмы на стройке, упав в шахту лифта

Инспекцией труда начато расследование.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в строящемся многоквартирном доме 48-летний каменщик упал в лифтовую шахту и получил тяжелые травмы. Многоэтажку, где произошел несчастный случай, строит ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Об этом рассказали в Гострудиспекции региона 30 мая.

Каменщик упал в лифтовую шахту с высоты 18 метров на отметку с высотой 7,5 метров. Он получил травмы. Медики констатировали, что степень их тяжести — тяжелая.

В данный момент устанавливает обстоятельства и причины произошедшего комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Государственной инспекции труда региона.

несчастный случай