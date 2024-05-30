Под Волгоградом судят заведующую детсада и ее супруга за аферу

Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 53-летней заведующей детского сада и ее 55-летнего мужа за мошенничество и служебный подлог. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, супруги проживают в Новониколаевском районе. В течение пяти лет женщина трудоустраивала родственника на разные должности — дворника, охранника, кухонного работника.
— При этом мужчина фактически в дошкольном учреждении не работал, а был официально трудоустроен в других организациях. Всего таким способом предприимчивым супругам удалось похитить из местного бюджета более 400 тысяч рублей, — уточнили в областной прокуратуре.
Вину свою супруги не признают. Им грозит по 6 лет тюрьмы. Также у фигурантов арестовали имущество — землю и машину.