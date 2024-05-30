Студента-практиканта придавило в траншее в уральском городе

В Реже прокуратура проводит проверку в связи с гибелью студента-практиканта местного техникума при производстве работ по прокладке труб газоснабжения. 17-летнего юношу, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, придавило камнем при падении в траншею. Трагический инцидент случился днем 30 мая на улице Загородная в Реже.