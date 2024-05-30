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Студента-практиканта придавило в траншее в уральском городе

Молодой человек проходил практику в подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций.

В Реже прокуратура проводит проверку в связи с гибелью студента-практиканта местного техникума при производстве работ по прокладке труб газоснабжения. 17-летнего юношу, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, придавило камнем при падении в траншею. Трагический инцидент случился днем 30 мая на улице Загородная в Реже.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда при выполнении указанных работ. Будет установлено ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при производстве работ, в том числе земляных», — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В Следственном комитете организовали проведение доследственной проверки.

Прокуратура