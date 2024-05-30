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«Узбекистон темир йуллари» предоставили свою версию ДТП с участием автобуса-гармошки и тепловоза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В «Узбекистон темир йуллари» прокомментировали вчерашнее ДТП, в котором тепловоз столкнулся с автобусом King Long, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, ДТП произошло 29 мая в Ташкенте на нерегулируемом железнодорожном переезде по направлению Кумарик — Аэропорт. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил технические повреждения.

В «Узбекистон темир йуллари» отметили, что тепловоз ТЭМ2−1959 локомотивного депо «Узбекистан» двигался по переезду, сохраняя установленную скорость, не теряя бдительности и издавая предупредительные сигналы.

«В свою очередь пассажирский автобус, на данном нерегулируемом железнодорожном переезде двигался, пренебрегая дорожным знаком STOP и другими предупредительными сигналами», — отмечается в сообщении.

В «Тошшахартрансхизмат» ранее сообщили, что причиной аварии могло послужить то, что железнодорожного контроллера не оказалось на месте происшествия, в результате чего не было принято мер по остановке транспортных средств на нерегулируемом железнодорожном переезде.

По данному факту проводится расследование.