«Узбекистон темир йуллари» предоставили свою версию ДТП с участием автобуса-гармошки и тепловоза

В «Тошшахартрансхизмат» ранее сообщили, что причиной аварии могло послужить то, что железнодорожного контроллера не оказалось на месте происшествия, в результате чего не было принято мер по остановке транспортных средств на нерегулируемом железнодорожном переезде.