«Узбекистон темир йуллари» предоставили свою версию ДТП с участием автобуса-гармошки и тепловоза

Напомним, ДТП произошло 29 мая в Ташкенте на нерегулируемом железнодорожном переезде по направлению Кумарик — Аэропорт. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил технические повреждения.
В «Узбекистон темир йуллари» отметили, что тепловоз ТЭМ2−1959 локомотивного депо «Узбекистан» двигался по переезду, сохраняя установленную скорость, не теряя бдительности и издавая предупредительные сигналы.
«В свою очередь пассажирский автобус, на данном нерегулируемом железнодорожном переезде двигался, пренебрегая дорожным знаком STOP и другими предупредительными сигналами», — отмечается в сообщении.
В «Тошшахартрансхизмат» ранее сообщили, что причиной аварии могло послужить то, что железнодорожного контроллера не оказалось на месте происшествия, в результате чего не было принято мер по остановке транспортных средств на нерегулируемом железнодорожном переезде.
По данному факту проводится расследование.