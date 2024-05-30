Уральский бизнесмен Малик Гайсин будет под домашним арестом до августа

Уральский бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Малик Гайсин находится под домашним арестом с марта 2023 года и уже не раз пытался его отменить.