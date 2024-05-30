Летевший в Новосибирск самолет S7 совершил опасное сближение в воздухе

30 мая 2024 года в небе над Томском произошел инцидент с самолетом авиакомпании S7. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
— Самолет выполнял рейс Мирный — Новосибирск (Толмачево). На 37-м километре от Томска у Airbus A-320, которым управлял экипаж, сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС), — пишут в публикации.
СПОС — это система, которая предупреждает пилотов о потенциально опасных сближениях с другими воздушными судами. Система может сработать, если самолеты находятся слишком близко друг к другу, даже если они не находятся на одном курсе.
Стоит отметить, что инцидент необязательно подпадает под ответственность экипажа Airbus A-320. К примеру, пилот другого самолета, участвовавшего в сближении, мог допустить ошибку в пилотировании.
Такие случаи также регистрируются, когда диспетчеры допускают ошибку при разведении воздушных судов, что приводит к их опасному сближению.
Возможной причиной мог быть несанкционированный полет другого летательного аппарата, который не был учтен диспетчерами.
Нельзя исключать и техническую неисправность системы СПОС, что могло привести к ложному срабатыванию сигнала тревоги.
Как сообщала КП-Новосибирск, 28 мая самолет не смог долететь до Толмачево из-за панической атаки пассажирки.
А 23 мая Embraer 170 не смог приземлиться в Новосибирске из-за собаки на взлетной полосе.