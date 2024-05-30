Подразделения «Севера» продвигаются в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.