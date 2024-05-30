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Подразделения «Севера» продвигаются в Харьковской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, один танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.