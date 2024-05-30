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Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили три контратаки, потери противника составили до 445 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, ими были отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.

«ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».