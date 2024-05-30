Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, ими были отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.
«ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».