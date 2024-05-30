Подразделения группировки «Центр» отразили шесть контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери противника составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, и три автомобиля.
«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО “Град” и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 “Рапира”, — сообщили в Минобороны.