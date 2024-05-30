Подразделения группировки «Центр» отразили шесть контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.