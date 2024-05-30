«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152 мм гаубицу “Мста-Б” и 122 мм боевую машину РСЗО “Град”, — говорится в сообщении.
Российские военные подразделения «Восток» заняли более выгодные рубежи
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» за минувшие сутки составили до 145 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.