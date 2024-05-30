Водитель скутера погиб после столкновения с легковушкой в Уральске

«На пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в п. Зачаганск, произошло столкновение скутера и автомашины “Ауди”. В результате ДТП водитель скутера скончался на месте ДТП».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Также по данным полиции, водитель автомашины «Lexus LX570» не уступил дорогу и врезался в движущийся во встречном направлении мопед марки «Макси».
В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован в больницу.
«Согласно медицинского заключения водитель “Lexus LX570” находился в состоянии “алкогольного опьянения средней степени”. Транспортные средства водворены на спецавтостоянку. Возбуждено уголовное дело».