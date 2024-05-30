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Водитель скутера погиб после столкновения с легковушкой в Уральске

Скутер и легковушка столкнулись в Уральске. В результате ДТП водитель скутера погиб на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

Источник: kazlenta.kz

«На пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в п. Зачаганск, произошло столкновение скутера и автомашины “Ауди”. В результате ДТП водитель скутера скончался на месте ДТП».

говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также по данным полиции, водитель автомашины «Lexus LX570» не уступил дорогу и врезался в движущийся во встречном направлении мопед марки «Макси».

В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован в больницу.

«Согласно медицинского заключения водитель “Lexus LX570” находился в состоянии “алкогольного опьянения средней степени”. Транспортные средства водворены на спецавтостоянку. Возбуждено уголовное дело».

отметили в полиции.